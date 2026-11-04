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JOJ et sécurité publique : la Police, la Gendarmerie et les Pompiers ont activé la ligne 112 pour la gestion des urgences



JOJ et sécurité publique : la Police, la Gendarmerie et les Pompiers ont activé la ligne 112 pour la gestion des urgences
Les forces de défense, de sécurité et de secours ont officialisé un dispositif d'intervention unifié en vue de garantir la couverture sécuritaire des événements. La Police nationale, la Gendarmerie et le Corps des sapeurs-pompiers ont choisi d'associer leurs capacités opérationnelles afin d'assurer une prise en charge rapide des alertes sur le territoire.
 
Selon le communiqué de police publié sur ses réseaux sociaux, les services de sécurité ont activé le numéro d'urgence unique 112 pour centraliser l'ensemble des appels des usagers. L'administration a invité la population à composer le 112 pour signaler toute situation critique ou transmettre des informations utiles aux équipes de terrain.
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Mercredi 4 Novembre 2026 - 17:01


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