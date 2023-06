JT Foot Mercato : l’Arabie saoudite continue sa razzia sur le Vieux Continent !

Au programme de ce JT Foot Mercato : l’Arabie saoudite continue à dégainer le chéquier, Antony au cœur d’un énorme scandale et les officiels du jour.

Arabie saoudite nouvel Eldorado



L’Arabie saoudite est la destination à la mode de l’été pour les footballeurs ! Et pour convaincre les joueurs de venir, l’arme principale utilisée sera le chéquier ! En attirant Cristiano Ronaldo, le pays du Golfe s’était offert un sacré ambassadeur. La signature cet été de Karim Benzema à Al Ittihad a définitivement fait de l’Arabie saoudite une destination prisée. Et le gouvernement saoudien compte bien poursuivre sa razzia sur le Vieux Continent. Selon Relevo, c’est Marco Verratti qui serait désormais dans le viseur ! Le Petit Hibou n’est plus considéré comme intransférable par le PSG. Et à en croire le quotidien espagnol, l’intéressé serait ouvert à un départ. Mais le club parisien devra d’abord trouver un remplaçant avant de considérer un départ de son joueur. Du côté de Chelsea, les dirigeants souhaitent profiter des fonds illimités des clubs saoudiens pour se débarrasser de plusieurs joueurs. Selon nos infos, le gouvernement saoudien est à Londres pour négocier trois dossiers. Edouard Mendy à Al-Ahly, Kalidou Koulibaly à Al-Hilal et Hakim Ziyech à Al Nassr. Toujours selon nos indiscrétions, les trois joueurs ont déjà accepté les propositions, les Blues souhaitent finaliser ces transferts cette semaine.



Le dossier N’Golo Kanté sera aussi à l’étude. Al-Ittihad a proposé au joueur un contrat de 4 ans à 23 M€ par an. Mais le Français n’a pas encore tranché. Un transfert est proche, c’est celui de Ruben Neves. Selon Sky Sports et la BBC, le capitaine de Wolverhampton va s’engager chez le 3ème de Saudi Pro League contre un chèque de 55 M€. Pour piloter tout ça, Al Hilal souhaiterait voir Sergio Conçeiçao sur le banc. Selon nos informations, le technicien portugais est apprécié, mais ce n’est pas vraiment réciproque. Pour rappel, ce dernier est sous contrat avec le FC Porto jusqu’en 2024 et se retrouve aussi cité parmi les potentiels successeurs de Christophe Galtier au PSG. Et d’ailleurs en parlant du coach français, l’Arabie saoudite est fortement intéressée par l’idée de lui offrir une place sur le banc d’un des clubs de Saudi Pro League selon nos infos. Des premiers contacts ont débuté entre le club d’Al Shabab et l’ancien entraîneur du LOSC et de Nice.





L’énorme scandale Antony

Le Mancunien Antony est au cœur d’un énorme scandale. Le Brésilien est accusé d’avoir commis de graves agressions à l’encontre de son ex-compagne. Des informations qui datent du mois de mai 2023. La presse brésilienne expliquait que la DJ et influenceuse Gabriela Cavallin, avait accusé le Red Devil de violences domestiques et de menaces. Aujourd’hui, UOL Esporte relaie une interview que l’ancienne compagne du joueur a accordée à TV Record. Et ses propos sont glaçants, car l’agression supposée du mois de mai ne serait pas la seule commise. Agressions physiques, menaces de mort et même séquestration ! «Si tu ne veux pas être avec moi, tu ne veux plus être avec personne. Tout va s’arrêter ici pour toi. Nous allons mourir ensemble, moi, toi et notre fils», aurait lâché le Brésilien à Gabriela. Un fils que Gabriela a d’ailleurs perdu pendant sa grossesse.



«À ce moment-là, je suis morte, je crois. J’ai paniqué, j’ai commencé à pleurer beaucoup. J’ai accouché en 30 heures. La plus grande tristesse de ma vie et aussi la plus grande culpabilité.» Des faits qui remonteraient à l’époque où Antony évoluait à l’Ajax. De terribles confessions qui risquent d’avoir des conséquences pour le joueur de Manchester United puisque Gabriela Cavallin a confirmé qu’elle se rendra bientôt en Angleterre pour y déposer une plainte.



Les officiels du jours

C’était attendu, c’est désormais officiel ! Joselu quitte l’Espanyol qui est relégué en deuxième division et débarque au Real Madrid sous la forme d’un prêt avec option d’achat. L’attaquant de 33 ans, qui a découvert la sélection espagnole il y a peu, retrouve les couleurs madrilènes qu’il avait connues entre 2009 et 2012. Le FC Barcelone vient d’annoncer une recrue inattendue. Il s’agit d’un défenseur sénégalais âgé de 18 ans, Mikayil Faye.



«Le FC Barcelone et le NK Kustosija Zagreb ont trouvé un accord concernant le transfert du joueur Mikayil Faye. Le défenseur sénégalais signe pour quatre saisons, jusqu’au 30 juin 2027 et sa clause libératoire s’élève à 400 M€ », peut-on lire sur le communiqué officiel du club catalan. Viré de Leicester, Brendan Rodgers a trouvé un nouveau club. L’entraîneur britannique fait son grand retour à Glasgow puisqu’il a été choisi par le Celtic. Ancien coach des Bhoys de 2016 à 2019, Rodgers succède à Ange Postecoglou parti à Tottenham. Et enfin une bonne nouvelle pour Sergio Rico, le gardien du PSG ! Placé dans un coma artificiel, l’Espagnol en est sorti, comme le rapporte Telecinco. Il aurait même ouvert les yeux et reconnu ses proches. Via un message posté sur ses réseaux sociaux, sa femme Alba Silva a tenu à se montrer rassurante, tout en demande de la patience.