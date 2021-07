JT Foot Mercato : le Bayern Munich en pleine galère

Les infos du jour en France

Selon les informations de Goal Brésil, l'international argentin de l'OM Dario Benedetto (5 sélections) devrait arriver à Sao Paulo sous la forme d'un prêt gratuit avec une prise en charge salariale partielle. Mais si un accord verbal a été trouvé entre l'entourage de Benedetto et le Tricolor Paulista, aucun contrat n'a été signé pour le moment.



En quête d'un renfort offensif, en plus de Giroud et Ibrahimovic, l'AC Milan a coché le nom de Randal Kolo Muani (Nantes). Selon La Gazzetta dello Sport, son profil plaît beaucoup aux Rossoneri.



D’après les informations de L’Équipe, l'OGC Nice serait actuellement en discussion avec Caen pour un transfert d’Alexis Beka Beka. Auteur d’une bonne première saison avec le Stade Malherbe, il est suivi par plusieurs clubs de Ligue 1.



L’Équipe indique que Bordeaux est actuellement en discussion avec Clermont concernant Mohamed Bayo. Les Girondins auraient d’ores et déjà fait une offre de 6 M€ pour s’attacher les services de l'attaquant. Les Clermontois, de leur côté, ne sont pas insensibles à cet intérêt et le journal rapporte que les deux clubs négocient afin de trouver un accord.



Les infos du jour à l'étranger

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku a reçu une offre XXL de la part de Chelsea. Les Blues, à la recherche d'un goleador, lui ont proposé un salaire annuel supérieur à 10 M€, écrit le quotidien sportif au papier rose. Le natif de Bruxelles a repoussé poliment cette approche.



Selon The Telegraph, Dušan Vlahović (Fiorentina) et Simy (Crotone) sont des pistes explorées par le directeur sportif des Spurs, Fabio Paratici. Tottenham est en quête d'un soutien offensif pour Harry Kane, que le président Daniel Levy est déterminé à garder.



Selon le Daily Mail, Tottenham se rapproche pour le transfert du défenseur argentin Cristian Romero (23 ans), qui évolue actuellement à l'Atalanta Bergame.



Arsenal, Dortmund et Monaco auraient contacté Sergiño Dest ces derniers jours, avec des propositions de salaire bien supérieur à ce qu’il perçoit au FC Barcelone. Il aurait donné la même réponse à tous ses prétendants, à savoir qu’il ne pense qu’à réussir en Espagne et qu’il n’envisage pas un départ.



Hans-Joachim Watzke, le patron du Borussia Dortmund, a déclaré, dans des propos rapportés par Bild : «Erling Haaland jouera ici l'année prochaine.»



Avec le départ de Vladimir Petkovic à Bordeaux, la Suisse se cherche un nouveau sélectionneur. Arsène Wenger serait dans la short-list des décideurs de la Nati.



Le focus du jour

Pour l'instant, le Bayern Munich est très discret sur le mercato. Mais une chose est sûre, Robert Lewandowski va rester en Allemagne. Le Polonais est courtisé par plusieurs cadors européens, dont Chelsea et le Real Madrid, mais le club bavarois a sorti les barbelés autour de son serial buteur.



Un dossier réglé, mais d'autres sont tout aussi importants. C'est le cas de Leon Goretzka dont l'avenir est toujours aussi flou. Le milieu de terrain est en fin de contrat en 2022 et les relations avec son club ne sont pas au beau fixe. Alors Manchester United aimerait profiter de la situation pour enrôler l'Allemand. Le Real Madrid suit aussi l'affaire de près.



Une situation identique pour Kinsgley Coman. Le Français discute depuis plusieurs mois pour une prolongation de contrat, mais peine à trouver un accord avec ses dirigeants. Ils ne veulent pas lui payer le salaire qu'il réclame, jugeant ses demandes excessives. Alors la porte est ouverte. Chelsea, Liverpool et Manchester United sont à l'affût.



Un dossier qui pourrait être compliqué à gérer également, c'est celui de Michaël Cuisance. Prêté la saison dernière à l'OM, le Français n'a pas vraiment convaincu. La saison prochaine, il n'aura pas le droit à l'erreur, lui qui doit se relancer. Aucune piste n'est écartée pour le moment, mais Cuisance est à la croisée des chemins.



Dans le sens des arrivées, Julian Nagelsmann a fait une demande à ses dirigeants : recruter un latéral droit. Du coup, le Bayern vise deux joueurs du FC Barcelone. Ces derniers jours, c'est le nom de Sergiño Dest qui est revenu. Mais un an après son arrivée en catalogne, le Néerlandais ne veut pas partir. L'autre Blaugrana dans les petits papiers allemands, c'est Sergi Roberto. Un prêt avec option d'achat est à l'étude et les deux clubs discutent en ce sens.



Les officiels du jour

Alphonse Areola retrouve l'Angleterre et s'engage avec West Ham, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. L'international français de 28 ans rejoint les Hammers, lui permettant d'obtenir le temps de jeu que le Paris-Saint-Germain n'aurait pas pu lui offrir cette saison.