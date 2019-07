Jacob Zuma devant une commission anticorruption

Dans un courrier rendu public le mois dernier, son avocat Daniel Mantsha a mis en cause l'impartialité de la commission d'enquête. Il l'accuse de ne chercher "qu'une vérité" et de vouloir "piéger et humilier" son client.



Jacob Zuma a accepté de répondre à sa convocation, non contraignante, en principe jusqu'au vendredi 19 juillet.



Mais le doute persiste sur l'attitude qu'il adoptera à l'audience, qui sera retransmise en direct à télévisée.

"La commission m'a demandé de venir témoigner et de lui fournir toutes les informations que je pourrais avoir en ma possession", a dit à la presse sud-africaine l'ancien chef d'Etat.



"Je vais y aller et on verra bien comment les choses tourneront", ajoute-t-il.



Malgré toutes les accusations dont il fait l'objet, l'ancien président n'a toujours pas été formellement inculpé.



Il n'est pour l'heure poursuivi par la justice que dans une seule affaire de pots-de-vin versés en marge d'un contrat d'armement signé il y a vingt ans.