Jamono de Fatick accède en Ligue 1 pour la première fois de son histoire

La dernière journée de Ligue 2 sénégalaise a été très disputée ce dimanche entre trois clubs prétendant à la montée en Ligue 1 pour deux places disponibles.



Jamono de Fatick, Ajel et USO pouvaient tous les trois décrocher leur ticket pour l’élite cet après-midi. Mais à la fin de cette journée, c’est Jamono et USO qui gagnent les deux visas pour la Ligue 1 la saison prochaine.



Après sa victoire sur le Port autonome de Dakar, Jamono de Fatick décroche le titre de Champion de Ligue 2 et monte pour la première fois de son histoire en Ligue 1.



L’USO a quant à elle battu Walydaan de Thiès par 6 buts à un et décroche son ticket pour la Ligue 1 à la différence de buts (+16 contre plus 14 pour Ajel).