Japon: incendie meurtrier dans un immeuble d’Osaka, la piste criminelle privilégiée

Les chaînes de télévision ont montré de la fumée s'échappant des fenêtres du quatrième étage d'un petit immeuble d'Osaka où se trouve une clinique psychiatrique.



Peu après son ouverture, vers 10 heures du matin heure locale, un homme d'un certain âge est entré dans l'immeuble. Selon le journal Yomiuri, parvenu à l'étage de la clinique il a laissé s'échapper du sac un liquide inflammable qui s'est enflammé. Un autre journal croit savoir qu'il s'agit d'un patient de la clinique spécialisée dans les dépressions, l'anxiété et le trouble panique. La police recherche cette personne soupçonnée d'avoir mis le feu à la clinique.

« Quand j'ai regardé dehors, j'ai vu des flammes dans la fenêtre du quatrième étage du bâtiment. Une femme levait les mains pour demander de l'aide depuis la fenêtre du sixième étage », a déclaré un témoin à l'agence de presse Kyodo.



D'après un porte-parole des pompiers d'Osaka, plusieurs personnes sont en arrêt cardio-respiratoire. Cette expression est utilisée au Japon pour mentionner les décès non encore officiellement confirmés par un médecin.



L'immeuble étroit accueillait sur des surfaces de 30 mètres carrés en moyenne, des bureaux, un salon de beauté, une école de langue anglaise. Il est situé dans un quartier de divertissements du centre d'Osaka, proche de la gare des trains à grande vitesse.