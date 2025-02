Jaxaay: le directeur d’une société électrocuté dans son bureau

Les habitants de l'Unité 20 des Parcelles Assainies de Jaxaay ont vécu, hier jeudi, une journée mouvementée marquée par une forte présence des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers, rapporte le journal L’Observateur.



À l'origine de cette agitation, un incident tragique survenu aux environs de 13 heures dans un appartement du quartier.



S. Lapeur, directeur d'une société spécialisée dans la vente de produits bio et de compléments alimentaires, a été victime d'une électrocution.



Selon des témoins présents sur les lieux, l’alerte a été donnée par une dame nommée M.K. Ndiaye.



D'après le journal, cette dernière s'était rendue au bureau de la victime pour solliciter un service. En entrant dans la pièce, elle a eu la stupeur de découvrir le directeur allongé à même le sol, inerte et ne montrant aucun signe de vie. Bouleversée, elle a aussitôt alerté les employés de l’entreprise qui se sont précipités pour lui porter secours.



Informés, les agents du commissariat de police de Jaxaay et les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux.



Identifié comme S. Lapeur, directeur général de la société « GVTAB » (Grande Vitesse Travail Application Business), la victime a d'abord été transportée au poste de santé de Jaxaay pour recevoir les premiers soins, avant d'être acheminée, dans un état jugé préoccupant, aux urgences de l'hôpital Dalal Diam de Guédiawaye, mieux équipé.



Pendant ce temps, les policiers de Jaxaay ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l’accident. Les constats effectués dans le bureau du directeur ont révélé que l'électrocution aurait été provoquée par un « plongeur électrique » que la victime avait branché dans un seau en plastique contenant de l’eau.



Aux dernières nouvelles, les médecins ont réussi à stabiliser l'état de S. Lapeur, qui reste toutefois en observation à l’hôpital Dalal Diam. L’enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur cet incident.