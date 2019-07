"Je ne voulais pas participer à toute cette corruption"

Messi ne s'était pas caché après le match de demi-finale face au Brésil et ne l'a pas non plus fait après le match face au Chili pour la troisième place de cette Copa América. "Nous ne devons pas participer à toute cette corruption. On nous a manqué de respect durant toute cette Copa América", a déclaré le numéro '10' après avoir été exclu face au Chili. Aussi, Messi a continué dans la même lignée : "Nous méritions plus que cela mais ils ne nous ont pas laissés aller en finale. La corruption, les arbitres et tout cela n'ont pas permis aux gens de profiter du football. Des déclarations très dures de la part de 'La Pulga' qui feront certainement le tour du monde. Leo Messi, qui a subi la deuxième expulsion de sa carrière après une altercation avec Medel, n'a pas mâché ses mots. Avec un carton jaune, on en serait resté là les deux. Peut-être qu'ils ont voulu me faire payer ce que j'ai dit la dernière fois et m'ont renvoyé aux vestiaires pour cela", a commenté l'Argentin. Bien loin d'en rester-là, Messi a de nouveau remis en question cette édition de la Copa América. "Malheureusement, je vois que cette Copa est organisée pour le Brésil. J'espère que la VAR et les arbitres n'auront rien à voir dans cette finale". Enfin, l'attaquant de la Sélection argentine, qui ne jouera pas le premier match de qualification du Mondial 2022, a de nouveau été catégorique. "Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, il faut dire la vérité", a conclu le joueur du Barça. Avec Besoccer