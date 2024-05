"Je procéderai à un audit complet, examinant les dossiers des quatre dernières années", promet le nouveau DG du COUD

Le Professeur Ndéné Mbodj, nouveau Directeur général du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD), a abordé plusieurs sujets cruciaux lors d'un entretien accordé au journal L'Observateur. Il s'est exprimé sur l'incident impliquant l'intersyndicale, ses projets ambitieux pour le COUD, les directives émanant du chef de l'État et du Premier ministre concernant la sécurité universitaire, ainsi que sa position sur le débat entourant l'homosexualité au Sénégal.



Concernant l'incident avec l'intersyndicale, le Professeur Mbodj a minimisé les faits, les qualifiant de "malentendu ou incident". Il a expliqué qu'il avait rencontré les agents du COUD, les partenaires et l'intersyndicale, ajoutant qu'une série d'entretiens non-stop avait eu lieu avec toutes les amicales des étudiants et les repreneurs. Il a souligné qu'il était nécessaire de revenir à l'orthodoxie et de placer l'étudiant au cœur des préoccupations, insistant sur l'importance du dialogue et de la communication pour maintenir la paix sur le campus.



Le nouveau Directeur général a également évoqué les grands chantiers à venir, mettant en avant la nécessité d'auditer le COUD pour mieux comprendre ses ressources humaines et financières. Il a souligné l'importance de la digitalisation des services pour réduire les lourdeurs administratives et aligner le COUD sur les standards mondiaux, y compris l'intelligence artificielle.



Par ailleurs, le Professeur Mbodj a mis en avant l'amélioration des infrastructures et services, notamment dans le domaine de la santé, annonçant une grande convention avec la Faculté de Médecine pour que tous les spécialistes interviennent au profit des étudiants et des agents.



Sur le plan de la sécurité et de la stabilité, il a annoncé des mesures pour un campus connecté et sécurisé, insistant sur la nécessité d'une cohésion totale entre les différents acteurs du COUD.



En conclusion, le Professeur Mbodj a réaffirmé les directives reçues du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, soulignant l'importance de bâtir un campus d'excellence, de communication, de démocratie et de diversité, tout en restant solidaires pour relever les défis géopolitiques.



Le COUD se prépare ainsi à relever les défis à venir sous la direction du Professeur Ndéné Mbodj, avec pour objectif de garantir un environnement propice à l'épanouissement académique et personnel des étudiants.