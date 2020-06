Jean Paul Dias : « L’activiste Abdou Karim Guèye a été injustement emprisonné »

Selon Jean Paul Dias, ancien ministre et membre de la coalition au pouvoir, le jeune activiste sénégalais, Abdou Karim Guèye, a été « injustement emprisonné », car « ce qu’il a dit était cru, mais c’était vrai », lors de l’émission Grand Jury sur la RFM.



« Ce Karim Guèye a été arrêté et mis en prison injustement. Parce que, ce qu’il a dit était un peu cru peut être, mais c’était vrai. Il a critiqué le pouvoir dans son attitude de fermer les mosquées, c’est après qu’on l’a mis en prison qu’on ouvert les mosquées. A quoi ca servait de me mettre en prison », s’est-il interrogé.



Selon ses camarades du mouvement Nittu Deugg, il est alité depuis plusieurs jours et son état de santé se dégrade de jour en jour en prison. « Suite à ces multiples opérations subies au cours des mois passés, la santé de Karim demeure précaire et est en inadéquation avec les rigueurs d’un séjour carcéral. », a alerté le mouvement citoyen.



« Toutes les dispositions sur les plans juridique et sanitaire sont en train d’être prises pour sa libération. Autrement, le peuple sénégalais dans son ensemble avec toutes les forces vives de la Nation se lèveront et libéreront leur porte voix », lancent les camarades de l’activiste condamné à trois mois de prison ferme.



Le mouvement Nittu Deugg appelle la population sénégalaise à sortir le 23 juin pour demander la libération de Xrum Xax.