Jeanne Boutbien, la porte-drapeau du Sénégal aux JO de Tokyo intrigue la toile

C’est l’image la plus commentée sur la Timeline (fii d’actualité Twitter) sénégalaise après la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo. Une fille blanche, porte-drapeau de la délégation sénégalaise Elle s’appelle Jeanne Boutbien et elle est née à Dakar en 1999. Elle est nageuse et détient les records 50 mètres et 100 mètres nage libre du pays.



C’est surtout le tweet du journaliste sénégalais de RMC Sport qui est venu renseigner les uns et les autres cette sénégalaise blanche qui porte fièrement les couleurs du pays de la Téranga.



« Beaucoup de gens se posent des questions sur un de nos porte-drapeaux avec Mbagnick Ndiaye.

➡️Jeanne Boutbien est née Sénégal en 1999

➡️Elle a appris à nager au club BCEAO (Yoff)

➡️Détentrice record 50 m & 100m nage libre Sénégal

➡️Vainqueur Dakar Gorée à 2 reprises », a écrit Mahmoud Gueye sur le réseau social Twitter.



Il faut également signaler que Jeanne Boutbien a fait des pieds et des mains pour avoir la nationalité sénégalaise qu’elle obtiendra en 2016.



Les questionnements et l’étonnement de beaucoup de Sénégalais n’ont pas plu à beaucoup de leurs compatriotes sur les Réseaux sociaux qui les accusent de racisme envers la nageuse sénégalaise.