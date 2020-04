Jeff Bezos domine pour le 3e fois consécutive le Classement Forbes 2020 des personnes les plus riches au monde

«Ni le krach boursier ni la crise du coronavirus, ni même son divorce ne semble pouvoir freiner l’irrésistible ascension de Jeff Bezos», écrit Forbes en présentant le plus riche milliardaire de 2020. Le fondateur d’Amazon, avec une fortune de 103,6 milliards d’euros est suivi par Bill Gates (89,9 milliards).



L’homme le plus riche d’Europe augmente sa fortune de près d’un milliard d’euros en un jour, selon Forbes

Par rapport à l’année précédente, Bernard Arnault et ses 69,7 milliards d’euros détrône Warren Buffett de la troisième place.



Dans le top 10 figurent également le fondateur d'Oracle, Larry Ellison (54,1 milliards), le directeur d'Inditex, Omansio Ortega (50,5 milliards), le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg (50,1 milliards). Deux héritiers du fondateur de Walmart, Sam Walton, clôturent le top 10.



Le magazine explique comment faire partie de la liste:



«Chaque année, le classement Forbes évalue la fortune professionnelle des individus. Et la règle est simple. S’il peut être prouvé, à la date d’arrêté (le 18 mars 2020 cette année), que le patrimoine d’un individu dépasse le milliard d’euros, net de son endettement, alors celui-ci est inclus dans le palmarès mondial de Forbes».

39 Français en font partie



Dans ce nouveau classement, 39 Français, dont cinq femmes, ont franchi la barre du milliard d’euros, pour un montant total de près de 277 milliards. Ils sont dominés, comme depuis plusieurs années, par Bernard Arnault et sa famille. Deux autres grandes familles du luxe, les Pinault (Kering) et les Wertheimer (Chanel), se trouvent également dans le top 5 des milliardaires français.



Sputniknews.fr