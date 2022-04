Jérusalem: des heurts signalés entre manifestants palestiniens et policiers israéliens sur l'Esplanade des Mosquées

Des informations de témoins et secouristes, rapportées par l'AFP. «Sept blessés ont été transportés à l'hôpital pour des blessures au haut du corps», a indiqué à l'agence un responsable du Croissant-Rouge palestinien interrogé sur ces heurts. Des témoins ont fait état de jets de pierre de Palestiniens en direction des forces de l'ordre israélienne et de tirs de balle en caoutchouc vers certains manifestants palestiniens. Troisième lieu saint de l'islam, l'Esplanade des Mosquées --nommée aussi Mont du Temple par les juifs-- est située dans la Vieille Ville à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé depuis 1967 par Israël qui reste le théâtre d'affrontements entre policiers israéliens et manifestants palestiniens.