Jeudi de tous les dangers : les chefs religieux entrent dans la partie et appellent…

Les démarches initiées par des membres de la société civile pour que le fil du dialogue se renoue entre l’opposition et le pouvoir va-t-il aboutir ? C’est la question à mille balles d’autant plus que le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a décidé de s’impliquer personnellement.



Ainsi, après avoir rencontré le Khalife général des Mourides, Alioune Tine et Cie se sont entretenus avec celui des Tidianes afin de le sensibiliser sur les risques que peut engendrer la radicalisation de l’opposition, mais aussi du pouvoir concernant le vote du projet de loi sur le parrainage qui doit intervenir ce jeudi.



Et, rapporte L’Observateur, le successeur de feu Al Amine a promis de s’impliquer personnellement, en commençant par appeler le chef de l’Etat, mais aussi es détracteurs de ce dernier.