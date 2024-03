Jeux Africains 2024 – Foot féminin : les « Lioncelles » visent le bronze face à l'Ouganda

Après son élimination en demi-finale des Jeux africains 2024, à Accra (8-23 mars 2024). La sélection féminine de football du Sénégal U20 tentera d'accrocher la médaille de bronze et terminer sur le podium. Les « Lioncelles » disputent la 3e place ce jeudi face à l'Ouganda.



Finale Ghana / Nigeria



Après le match de la 3e place, le pays hôte, Ghana et le tenant Nigeria s'affrontent en finale. Ce sera un choc d'invaincus entre deux équipes, qui n'ont pas encore concédé de défaite dans ce tournoi



Pour passer en finale, le Ghana (7 pts) a terminé leader dans son groupe A, avant d'éliminer le Sénégal en demi-finale (3-1). Le Nigeria a assuré la 1 place dans son groupe B de trois équipes, en battant respectivement le Maгос (2-0) et le Sénégal (4-0), avant d'écarter en demies l'Ouganda (2- 0).



Face aux Nigérianes, les Blacks Princess visent un deuxième titre, après avoir remporté l'épreuve en 2015 au Brazzaville au Congo. Tandis que le Nigeria, équipe la plus titrée (3) cherche à gagner l'épreuve pour la quatrième fois.





Match de classement



Jeudi 21 mars 2024



Accra Sports Stadium



17h00 Sénégal / Ouganda



Finale



20h00 Ghana / Nigeria