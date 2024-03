Jeux Africains 2024 – foot féminin : le Sénégal domine le Maroc et se qualifie en demi-finale

Pour son deuxième de la phase de poules du tournoi de football filles U20 des Jeux Africains, le Sénégal a battu 0-4 le Maroc. Outre un but contre son camp marocain, Khadija Badio, Rokhayatou Kandé et Axelle Mendy ont été les buteuses de l’équipe du Sénégal.

Les « Lioncelles » se qualifient en demi-finale et affronteront le pays organisateur, le Ghana le 19 mars 2024.