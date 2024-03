Jeux Africains 2024 : les « Lionceaux » affrontent Soudan du Sud ce jeudi

Dans le cadre des Jeux Africains 2024 l’équipe nationale U20 du Sénégal, dirigée par Serigne Saliou Dia, ouvre le bal contre le Soudan du Sud au Accra Sports Stadium, ce jeudi, à 17 heures GMT.



En ouverture de l’édition 2024 des Jeux Africains, prévue pour le vendredi 8 mars, l’équipe nationale masculine du Sénégal, se prépare à disputer son premier match. Les coéquipiers de Serigne Fallou Diouf vise à briller lors de son entrée en lice au Accra Sports Stadium à 17 heures GMT contre le Soudan du Sud.



L’objectif clair du Sénégal est d’aller le plus loin possible dans la compétition, visant la médaille d’or tout en se préparant pour les défis à venir. Le sélectionneur sénégalais exprime sa confiance dans son équipe jeune, prête à relever le défi. Le Sénégal est logé dans un groupe composé de la Tunisie, de l’Ouganda, du Nigeria et le Soudan du Sud.



La délégation sénégalaise compte pas moins de 130 membres avec au menu 12 disciplines sportives, parmi lesquelles l’athlétisme, le football U20 (garçons et filles), le beach-volley (hommes et dames), la natation, le badminton, le taekwondo, le karaté, le judo, la lutte olympique, le triathlon, le tennis de table et la boxe. A noter que huit parmi ces disciplines sont qualificatives pour les Jo Paris 2024.