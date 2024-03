Jeux Africains – Foot U20 : Le Sénégal pour franchir l'obstacle du Nigeria

La troisième et dernière journée de la phase de poules du tournoi de football garçons U20 des Jeux africains se jouent ce vendredi. Les « Lionceaux » du Sénégal devront battre le Nigeria s'ils veulent se qualifier en quarts.



Les « Lionceaux » vont devoir batailler ferme pour venir à bout des Flying Eagles du Nigeria pour le compte de leur dernier match de phase de groupes des Jeux africains ce vendredi 15 mars à Accra. Après leur victoire d'entrée contre le Sud Soudan (1-0), les protégés de Serigne Saliou Dia ont chuté lors de leur second match face à l'Ouganda (0-1), seule équipe de la poule B à avoir remporté ses deux matchs, contre le Sénégal et le Nigeria avec déjà la qualification en poche.



Partageant le même nombre de points avec le Nigeria (3) dans la poule B, les Champions d'Afrique U20 auront soin d'une victoire ou d'un match nul contre les Nigérians pour espérer se qualifier en quarts de finale et finir deuxièmes derrière l'Ouganda (6 pts).





Vendredi 15 mars 2024



Poule B :



3e journée





20h00 Sénégal / Nigeria



20h00 Sud Soudan / Ouganda