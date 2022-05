Jeux Olympiques de football des sourds: le Sénégal défie la Grèce pour sa 2ème sortie

Le Sénégal n’a pas été ridicule lors de sa 1ère sortie dans cette 24ème édition des Deaflympics (Jeux Olympiques de football des sourds), le lundi. Exemptés lors de la 1ère journée, les « Lions » malentendants ont contraint au nul la Pologne (2-2), qui visait une seconde victoire d’affilée, après avoir explosé d’entrée l’Ouzbékistan (6-0).



Les deux buts sénégalais ont été marqués par Djiby Mbengue et Pape Adama Diarra.



Pour éviter d’être largués au classement, les « Lions » de football sourds et malentendants devront freiner la Grèce ce mardi. Le leader de la poule D convoite un 3ème succès de rang, après avoir respectivement dominé le Mexique (3-0) et l’Ouzbékistan (2-1).



Après avoir chuté d’entrée devant la Grèce (0-3), le Mexique tentera de se relever face à l’Ouzbékistan, qui a enchaîné deux revers successifs. La Pologne sera exemptée lors de cette 3eme journée.