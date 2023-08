Jeux de la Francophonie : le Sénégal décroche 23 médailles, dont 10 or

Les rideaux sont tombés sur les Jeux de la Francophonie hier dimanche à Kinshasa (RD Congo). Au terme de ces joutes, le Sénégal termine à la quatrième place avec 23 médailles: 10 or, 7 argent et 6 bronze.





Les athlètes sénégalais se sont bien comportés aux 9es de la Francophonie. La preuve, ils ont pu réaliser une bonne moisson avec 23 médailles (10 or, 7 argent et 6 bronze).





Ces performances ont valu à la délégation sénégalaise la 4e place au classement des nations. Ainsi, le Sénégal a conservé à Kinshasa le même classement que celui obtenu lors des Jeux de la Francophonie en 2017 à Abidjan.





Le Maroc a pris la première place du podium en récoltant 57 médailles : 22 or, 16 argent et 19 bronze. La Roumanie est deuxième avec 38 médailles : 17 or, 9 or et médailles: 6 or, 2 argent et 12 bronze.





La dernière marche du podium est occupée par le Cameroun qui obtient 38 médailles: 11 or, 13 argent et 14 bronze, rapporte le quotidien sportif « Stades ».





À ces 9es Jeux de la Francophonie, le Sénégal était représenté dans toutes les huit disciplines inscrites au programme: athlétisme, para-athlétisme, judo, cyclisme, basket (U-25), football (U20), et lutte.





Sur un bilan des médailles, le Sénégal a obtenu 3 or et 5 argent en athlétisme. En lutte, le Sénégal a glané 13 médailles : 6 or, 2 argent et 5 bronze.





Si Libasse Ndiaye a sauvé l’honneur en judo, l’équipe nationale féminine U25 de basketball a fait des merveilles en adjugeant l’or. Avec ces jeunes basketteuses, la relève pourrait bien être assurée en équipe nationale A.





Médailles du Sénégal





Athlétisme (8)



or (3) Saly Sarr (triple saut, 14m00), Louis François Mendy (110 m haies, 13" 38), Cheikh Ti diane Diouf (400 m, 45"70) Argent (5): 4x100 m (3966). 4x400 m (3'03"66), Mamadou Fall Sarr (100 m, 10"17), Ousmane Si- dibé (400m haies, 49"58), Amath Faye (triple saut, 16m61)



Judo (1)



Bronze (1): Libasse Ndiaye (-100 kg)



Basket (1)



Or (1): Lionnes U25



Lutte (13)