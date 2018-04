Joan Gaspart, l'ancien président du FC Barcelone : « Je veux que le Barça gagne le doublé et que le Real perde la Ligue des champions »

Dans des déclarations faites pour 'RAC1', l'ancien président Joan Gaspart a voulu évoquer la finale de la Coupe du Roi que disputera le FC Barcelone contre les Andalous du FC Séville au Wanda Metropolitano.

L'ancien dirigeant a confié qu'il n'avait pas vraiment apprécié la défaite et l'élimination du Barça en Ligue des champions contre la Roma : « J'ai beaucoup souffert. Je n'ai pas aimé la défaite du Barça contre la Roma et le jour suivant j'ai beaucoup souffert en voyant la qualification du Real Madrid. »



« Maintenant, il faudra souffrir encore un peu avec cette finale et après cela, gagner la Liga. L'objectif cette saison est de gagner le doublé et que le Real Madrid ne gagne pas la Ligue des champions », a déclaré Gaspart pour la radio catalane.



« La Liga, c'est le plus important. Mais je veux les trois. Que le Barça la gagne, la Coupe du Roi aussi et que le Real Madrid ne gagne pas la Ligue des champions. J'espère que le Bayern fera son travail en demi-finales, ou le finaliste qui l'affrontera en finale », a-t-il conclu.

Avec Besoccer