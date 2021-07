Joan Laporta révèle ce qui coince dans le dossier Lionel Messi

En Espagne, certains sont même allés jusqu’à faire un décompte en direct, façon jour de l’An. Depuis minuit, Lionel Messi (34 ans) est en effet libre de tout contrat pour la première fois depuis qu’il a quitté son Argentine natale pour rallier Barcelone. Parti à la Copa América, le numéro 10 blaugrana souhaite terminer la compétition avec l’Albiceleste avant de se décider.



À Barcelone, l’optimisme est toutefois de rigueur. Le président Joan Laporta a déjà fait savoir qu’il n’envisageait pas une réponse négative de la Pulga dans cette affaire. Les médias locaux ont d’ailleurs renforcé cette tendance en affirmant que le joueur avait donné son aval pour signer un contrat jusqu’en 2023. En Catalogne, des visuels célébrant la prolongation de Messi ont même déjà commencé à fuiter.



L’ombre du FPF plane au-dessus du dossier Messi

Sauf que le Barça aurait bien aimé faire une annonce avant ce jeudi 1er juillet. Seul problème, le club culé doit composer, non pas avec les doutes de Messi sur son futur, mais avec ses finances catastrophiques. Obligé de réduire fortement le salaire de sa star, Joan Laporta a confié que le Barça devait encore trouver une solution lui évitant d’avoir des soucis avec l’UEFA.



« Nous voulons qu’il reste et Leo veut rester. Tout est sur le bon chemin, mais il reste l’aspect du fair-play financier. Il y a plusieurs versions et nous les étudions toutes. Nous sommes dans un processus pour trouver la meilleure solution pour les deux parties. J’aimerais vous annoncer qu’il reste, mais pour le moment je ne peux pas le dire. C’est uniquement lié au fair-play financier », a-t-il déclaré au micro de la radio Onda Cero.