Joe Biden appelle les citoyens américains à quitter l'Ukraine

« Les citoyens américains devraient partir, ils devraient partir maintenant. Nous avons affaire à l’une des plus grandes armées du monde ». Le président américain Joe Biden a appelé, jeudi 10 février, les citoyens américains à quitter l’Ukraine« maintenant » en raison du risque accru d’une invasion russe. « Les choses pourraient vite s’emballer », a mis en garde le chef d’État dans une interview à la chaîne NBC.



Pas d’envoi de soldats américain

Il a répété qu’il n’enverrait pas de soldats sur le terrain en Ukraine, même pour évacuer des Américains dans l’hypothèse d’une invasion russe, car cela pourrait déclencher « une guerre mondiale ». « Quand les Américains et les Russes commencent à se tirer dessus, nous sommes dans un monde très différent », a-t-il affirmé.



Quelques heures avant les déclarations de Joe Biden, l’ambassadrice américaine à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, a enjoint la Chine « d’encourager les Russes » à faire les bons choix dans la crise ukrainienne. « Les Chinois ont exprimé une forte préoccupation au Conseil de sécurité (le 31 janvier) pour la protection de l’intégrité des frontières et de la souveraineté des États. C’est exactement ce que font les Russes – ils menacent l’intégrité d’une frontière », a asséné la diplomate.



« Il serait donc extrêmement important que la Chine transmette ce message » et « j’encourage mon homologue chinois à New York à le relayer », a-t-elle précisé. Sur Twitter, son homologue chinois Zhang Jun a immédiatement réagi : « Arrêtez d’attiser la tension ».