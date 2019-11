Joe Gomez sifflé à Wembley, Sterling prend sa défense

L'altercation entre Joe Gomez et Raheem Sterling au centre d'entraînement de la sélection anglaise ne cesse de faire parler, alors que Sterling était absent pour sanction lors du match de jeudi soir.



Selon les informations données par plusieurs sources, c'est bien le joueur en forme de Manchester City qui s'en serait pris à Gomez au lendemain de la défaite citizen contre Liverpool. Mais c'est Joe Gomez qui a payé jeudi.



Entré en jeu en seconde période à Wembley contre le Montenegro, Joe Gomez s'est fait siffler, était probablement jugé comme étant "responsable" de l'absence de Raheem Sterling.



Une chose que le joueur de Manchester City a commenté sur les réseaux sociaux, prenant la défense de son coéquipier : "À tous les supporters d'Angleterre, je ne voulais pas prendre la parole mais je me dois de le faire : ce fut dur pour moi de voir mon coéquipier se faire siffler pour une chose qu'il n'a pas commise. Joe n'a rien fait de mal et pour moi, ce n'est pas correct de voir quelqu'un qui fait profil bas et travaille dur être sifflé."



"J'ai pris la responsabilité de cet acte et en accepte les conséquences. Je me devais de le faire. Rentrez bien chez vous", a déclaré le joueur de City sur Twitter.