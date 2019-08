Joueur UEFA de l'année: Messi, Van Djik et CR7 nominés... Mané zappé

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître après l’enormissime saison qu’il a faite, Sadio Mané est absent des trois joueurs nominés pour le titre de meilleur joueur UEFA de l'année 2019. Cristiano Ronaldo, qui n’a que les titres de Série À et de l’impopulaire Ligue des Nations à son compte, le défenseur Van Djik qui ne peut pas se targuer d’avoir remporté plus de trophée que le Sénégalais et Messi qui a remporté la Liga sont nominés par l’instance dirigeante du football européen.