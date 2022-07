Jour du dépassement: ce 28 juillet la planète a consommé toutes les ressources naturelles qu’elle est capable de régénérer

Ce 28 juillet, la planète aura consommé toutes les ressources naturelles qu’elle est capable de renouveler en une année. Le Fonds mondial pour la nature appelle à changer de modèle agricole et à favoriser une alimentation sans viande, rapporte Libération.



Il a avancé de deux mois en vingt ans. Ce 28 juillet fixe le jour du dépassement planétaire. Désormais, tout ce que nous consommerons d’ici au 31 décembre «consistera à grignoter le capital de la planète», insiste Laetitia Mailhes, directrice des initiatives spéciales pour le Global Footprint Network, qui calcule tous les ans le stade auquel on commence à vivre à crédit sur les ressources naturelles de la planète.

Autrement dit, «nous consommons 75% de plus que ce que la planète peut produire de manière durable».



Jour du dépassement de la France, jour du dépassement des poissons… Le concept est aujourd’hui largement déployé pour appeler à la sobriété et faire prendre conscience à la société de la pression que notre consommation fait peser sur les ressources naturelles, rapporte le journal.