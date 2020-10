Journée Ligue des champions de ce mardi: Paris tombe au Parc, Rennes tenu en échec pour ses débuts, le Barça régale

Finalistes de la dernière édition, les Parisiens ont raté leur entrée en Ligue des champions ce mardi soir contre Manchester United (1-2).



Pleins d'allant, les Rennais n'ont pourtant pas pu se défaire du FC Krasnodar (1-1) pour leur première en C1.



Ce mardi soir, au Camp Nou, les Barcelonais ont dominé les Hongrois de Ferencvaros (5-1). Dembélé a signé une passe décisive et un but en une demi-heure, tandis que Griezmann est resté sur le banc. Piqué a, lui, été expulsé.



La Lazio Rome s'est offert un joli succès ce mardi face au Borussia Dortmund (3-1), lors de la première journée de Ligue des champions.



Le revenant Alvaro Morata et la Juventus Turin ont réussi leurs débuts ce mardi, en ouverture de la Ligue des champions, face au Dynamo Kiev (2-0).



Porté par Angelino, auteur d'un superbe doublé, le RB Leipzig a aisément disposé de Basaksehir (2-0). Le club allemand prend la tête du groupe H de la Ligue des champions, celui du PSG.



