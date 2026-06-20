Journée mondiale des réfugiés 2026 : le REMIDEV interpelle l'Etat du Sénégal sur la protection effective des réfugiés

Ce 20 juin, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale des réfugiés. Placée sous le thème « Jusqu'à ce que tout le monde soit protégé », cette édition marque également le 75e anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Une commémoration qui intervient dans un contexte où certains principes fondamentaux du droit international en la matière sont de plus en plus remis en cause.



Au-delà d'une simple journée de sensibilisation, cet événement vise à défendre les droits des réfugiés et à rappeler aux États l'impératif de respecter la lettre et l'esprit de ce traité fondateur. À cette occasion, le Réseau Migration Développement (REMIDEV) a exhorté l'État du Sénégal à honorer pleinement ses engagements, soulignant l'urgence d'une telle démarche.



Dans un communiqué, l'organisation rappelle que le Sénégal a ratifié la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés, la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, ainsi que plusieurs autres instruments juridiques relatifs aux droits et responsabilités des réfugiés. Le pays a par ailleurs adopté la loi n° 2022-01 du 14 avril 2022 relative au statut des réfugiés et des apatrides.



Mais pour le REMIDEV, ces engagements doivent aller au-delà des déclarations d'intention et se traduire par des « actions concrètes qui améliorent réellement la vie des réfugiés dans le pays ».



L'organisation pointe notamment les difficultés d'accès aux documents d'identité, tels que la carte de réfugié ou le titre de voyage biométrique, qui constituent un véritable parcours du combattant pour de nombreuses personnes protégées. Pire encore, les documents parfois obtenus ne sont pas reconnus par certains services administratifs ou institutions. « Cela met en lumière les failles de notre système de protection et accentue les vulnérabilités auxquelles les réfugiés sont exposés », déplore le communiqué.



Face à ce constat, le REMIDEV appelle l'État du Sénégal à renforcer ses efforts pour mieux intégrer les droits des réfugiés dans ses politiques et stratégies de développement. Cela passe, selon l'organisation, par l'adoption de politiques innovantes garantissant l'accès à l'état civil et à l'éducation, l'accélération des procédures de naturalisation, ainsi que la création de conditions favorables à l'insertion professionnelle.



Enfin, le REMIDEV encourage la société civile et les médias à se mobiliser et à soutenir les initiatives gouvernementales en matière de protection, d'accompagnement et de formation des réfugiés, afin de renforcer la gestion de la diversité au sein de la société sénégalaise.