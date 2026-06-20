Nécrologie : décès de Fatou Gaye Sarr, ancienne ministre de l'Agriculture

C'est avec une profonde tristesse que le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage a annoncé le rappel à Dieu de Madame Fatou Gaye Sarr, ancienne ministre de l'Agriculture, de la Pisciculture et des Biocarburants.



L'information est relayée dans un communiqué signé par le Dr Cheikh Omar Bâ, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, et Me Ousmane Diagne, ministre délégué chargé de l'Élevage.



Ingénieure agronome de renom et grande servante de l’État, Madame Fatou Gaye Sarr a marqué de son empreinte le développement du secteur agricole sénégalais. “Son engagement constant en faveur de la modernisation de l’agriculture et de la sécurité alimentaire demeure une référence pour notre pays”, ont témoigné les deux ministres.





Son passage à la tête du département de l’Agriculture restera notamment associé à la mise en œuvre de la Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l’Abondance (GOANA), initiative majeure pour le monde rural.



En cette douloureuse circonstance, le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage adresse ses condoléances les plus sincères à sa famille, à ses proches et à l’ensemble de la communauté agricole.



Que le Tout-Puissant lui accorde Son infinie miséricorde et l’accueille dans Son Paradis éternel.