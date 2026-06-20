Gustavo Petro appelle les Israéliens à faire pression sur leur gouvernement pour mettre fin aux frappes au Liban

Le président colombien Gustavo Petro a appelé samedi les Israéliens à exiger la fin des frappes de leur gouvernement au Liban, tout en apportant son soutien à l’accord de compréhension récemment conclu entre les États-Unis et l’Iran.



« L’accord doit être respecté par toutes les nations », a écrit Gustavo Petro sur la plateforme sociale américaine X, estimant qu’il représente « plus de vie pour le monde ».



Il a critiqué les autorités israéliennes pour leur décision de « poursuivre les attaques contre la République souveraine du Liban », malgré les avancées diplomatiques.



Actuellement à la présidence tournante du Conseil de sécurité de l’ONU, le dirigeant colombien a appelé à soutenir le président américain Donald Trump dans ses efforts pour mettre fin à ce qu’il a qualifié de « terrible conflit ».



Il a également exhorté les Israéliens à faire pression sur leur gouvernement afin de cesser les attaques contre leurs voisins, qu’il a décrit comme des « frères et sœurs » plutôt que des ennemis.



Ces déclarations interviennent alors qu’Israël poursuit ses frappes au Liban malgré un cessez-le-feu.

Selon des chiffres officiels, l’offensive militaire israélienne menée au Liban depuis le 2 mars a fait plus de 4 000 morts, blessé 11 873 personnes et provoqué le déplacement de plus d’un million d’habitants.



Israël continue d’occuper plusieurs zones du sud du Liban, certaines depuis des décennies et d’autres depuis le dernier conflit, ses forces ayant avancé de plus de 10 kilomètres à l’intérieur du territoire libanais lors de sa récente campagne militaire.