Journée de plaidoyer à Kolda: les femmes réclament une meilleure participation dans les sphères décisionnelles

À l’initiative de la section régionale du Conseil sénégalais des femmes (COSEF), en partenariat avec la Fondation Éducation et Coopération (Educo), une journée de plaidoyer a réuni ce lundi 21 juillet les femmes, les acteurs administratifs, territoriaux et communautaires de Kolda (sud) pour débattre d’une question cruciale : la participation des femmes et des jeunes filles dans les instances de prise de décision.



Face à un parterre d’autorités et de partenaires au développement, Ayatou Taibou Baldé, présidente régionale du COSEF, a dressé un tableau sans complaisance des obstacles qui freinent encore l’émergence du leadership féminin dans le Fouladou. « La pauvreté, l’analphabétisme, les pesanteurs socioculturelles, le manque de responsabilisation, entre autres, constituent autant de barrières à l’épanouissement des femmes de notre région », a-t-elle déclaré.



L’accès limité des femmes aux ressources productives, en particulier au foncier et aux semences, a également été pointé comme un frein majeur. Des contraintes qui réduisent non seulement l'autonomie économique des femmes, mais aussi leur capacité à peser dans les décisions locales et régionales.



La journée de plaidoyer visait à interpeller les collectivités territoriales et les autorités sur leur rôle dans la promotion de l’égalité des chances. La présidente du COSEF régional a appelé à un engagement fort des maires, chefs de services déconcentrés et autres acteurs locaux pour lever les barrières structurelles et garantir une meilleure représentativité des femmes dans les organes décisionnels.



En toile de fond, cette rencontre s’inscrit dans un contexte où le Sénégal, bien que doté de lois favorables à la parité, peine encore à traduire ces engagements en réalités tangibles dans plusieurs zones rurales, notamment à Kolda.



Les participantes, venues des différents départements de la région, ont formulé une série de recommandations, insistant sur l’importance de la formation, de l'accompagnement technique et de l’ouverture des espaces politiques et économiques aux femmes et aux filles.



Le plaidoyer se poursuit, avec l'espoir que les promesses se traduisent en actions concrètes.