Journée mondiale de la Justice Sociale : le CAJUST salue les avancées majeures dans la mise en œuvre du FADL et liste les défis

La journée mondiale de la Justice Sociale, est célébrée ce jeudi 20 février 2025. En cette occasion, la plateforme Citoyens Actifs pour la Justice Sociale (CAJUST) s’est réjouie des avancées majeures notées dans la mise en œuvre du Fonds d’Appui au Développement Local (FADL) estimé à 0,5% du chiffre d’affaires des compagnies minière en phase d’exploitation, conformément à l’Article 115 du Code minier de 2016.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le CAJUST rappelle qu’« en 2022, il avait lancé une campagne dénommée “ARTICLE 25” en référence à l’Article 25.1 de la Constitution qui dispose : “Les ressources naturelles appartiennent au Peuple”.



Cette campagne, souligne l’organisation, « vise à matérialiser la disposition constitutionnelle afin que les ressources appartiennent réellement au Peuple ».



En effet, ajoute la note : « après avoir signé des avenants avec les compagnies minières afin de rendre effectif le versement du fonds, le Gouvernement a créé un Comité National de Suivi et d'Évaluation des ressources du FADL ».



Le CAJUST annonce avoir été invité, en ce jour de célébration, à prendre part à la cérémonie de lancement officiel des activités du Comité National de Suivi et d'Évaluation des ressources du FADL par le ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines du Sénégal.



Ainsi, il se réjouit « de cette avancée considérable dans la promotion de la justice sociale au profit des citoyens, notamment les communautés affectées par les opérations minières ».



Le CAJUST salue « l’effort du Gouvernement ainsi que des compagnies à matérialiser le FADL ». Cependant, il souligne les autres défis majeurs auxquels le Gouvernement doit s'atteler dans les meilleurs délais.



Il rappelle que "sa campagne répond à la réalisation d’une exigence constitutionnelle visant à “générer une croissance économique; à promouvoir le bien-être de la population en général ; Les régions riches en ressources".



L'organisation engagée dans la promotion de la justice sociale et du développement durable liste les besoins des populations vivant dans les zones côtières : "Les régions minières sont les plus mal desservies en matière de services essentiels (éducation, santé, accès à l’eau potable, etc.); Les femmes et les hommes vivant dans les zones minières subissent toutes les externalités négatives de l’exploitation minière et perdent leurs moyens de subsistance ; Si les revenus issus du secteur extractif sont versés aux collectivités territoriales, ces dernières seront capables de prendre en charge les besoins essentiels des populations en matière de santé, d’éducation et de bien-être ».



Conscient que ce Fonds d’Appui au Développement Local (FADL) contribuera à instaurer une gouvernance équitable des ressources naturelles au profit des populations, le CAJUST s’engage à accompagner le processus de sa mise en œuvre.



Néanmoins, informe-t-il, il continuera sa « campagne pour que l’Etat et les compagnies minières prennent en compte les autres défis que nous avons soulignés dans notre plan de revendications ». Qui sont entre autres : « L’effectivité et la revue du mécanisme de partage des recettes mobilisées par l’Etat, notamment le fonds de péréquation ; Le relèvement du FADL à 1% du chiffre d’affaires des compagnies et surtout son élargissement aux compagnies pétrolières et gazières ; La réhabilitation du sol après les opérations minières, conformément à l’article 104 du code minier ».



Le CAJUST de conclure : « ces trois points constituent aujourd'hui nos préoccupations majeures, en attendant d’aborder dans une autre occasion les défis liés à la gouvernance climatique et la transition énergétique ».