Journée mondiale de lutte contre le Sida : les jeunes de plus en plus touchés par le VIH, selon Dr Safiétou Thiam

La journée mondiale de lutte contre le Sida est célébrée ce 1er décembre. Au Sénégal, le taux de prévalence n’est pas inquiétant, il est de 0,3 %. Il y a des disparités dans les régions sud et sud-ouest sont plus touchées du pays. Les jeunes sont de plus en plus touchés.



« L’épidémie du Sida est en baisse au Sénégal. Le taux de prévalence est de 0,3 % dans la population générale. Ce taux de prévalence cache des disparités parce qu’il y a des régions, les régions du sud et du sud-est, le taux de prévalence est 5 fois supérieur à la moyenne nationale. Elle peut aller à 1,5 % dans les régions de Kolda, 1 % à Ziguinchor, 0,9 % à Kaffrine et à Kédougou », a fait savoir sur les ondes de la RFM, le Docteur Safiétou Thiam, secrétaire exécutive du Conseil national de la lutte contre le Sida.



Selon elle, ce « taux est faible dans la population générale, mais concentré dans certains groupes qui sont à haut risque dont le taux peut aller jusqu’à plus de 20 fois la moyenne nationale ».



À en croire Docteur Thiam, les jeunes sont de plus en plus touchés par le VIH. « Si on regarde les nouvelles infections, c’est-à-dire si on étudie les personnes infectées l’année dernière, en 2022, il y a plus de jeunes qu’en 2021. Ça nous pose un problème, si on ne fait pas attention le VIH risque de revenir chez les jeunes ».