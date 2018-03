Journée mondiale... des mères veuves et célibataires qui triment pour survivre. Regardez !!!

Les femmes sont à l'honneur ce 08 mars. Les hommages fusent de partout pour rappeler leur valeur et leur poids dans la marche du monde. Pour mieux valoriser l'image de la femme, PressAfrik est allée à la rencontre d'une certaine frange de la gente féminine, les mères veuves et célibataires. Deux d'entres elles, (Founé et Amy) qui habitent aux Parcelles Assainies (Dakar) ont accepté de nous conter leur quotidien, les obstacles qu'elles rencontrent, les défis qu'elles se sont imposées...Regardez !!!