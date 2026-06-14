Journée mondiale du donneur de sang : Le ministère de la Santé et le CNTS sonnent la mobilisation générale

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, à travers le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), a rendu hommage ce dimanche 14 juin 2026 à tous les donneurs bénévoles qui contribuent chaque jour à sauver des vies par leur générosité. Cet hommage s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang, placée sous le signe de la solidarité et de la santé publique au Sénégal.







Les autorités sanitaires ont rappelé à cette occasion que chaque don de sang constitue un acte de solidarité essentiel capable de sauver plusieurs vies. Le produit sanguin reste indispensable pour faire face aux urgences médicales, sécuriser les interventions chirurgicales, assurer la prise en charge des femmes enceintes et traiter les nombreux patients nécessitant des transfusions à travers le pays.







Face à ces besoins constants, le ministère et le CNTS ont profité de cette journée de commémoration du 14 juin 2026 pour lancer un appel pressant à la mobilisation citoyenne, invitant la population à faire le choix de la solidarité en allant donner son sang.

