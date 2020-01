Journée nationale du nettoiement: Macky Sall salue la "forte mobilisation" des Sénégalais

Le président de la République, Macky Sall, qui a lancé ce samedi 4 janvier l’opération de nettoiement « Sénégal propre », a salué la forte mobilisation des citoyens et des entreprises à travers leur RSE, dans une déclaration tenue au rond-point jet d’eau.



« Je voudrais remercier les autorités territoriales. Je salue la forte mobilisation des citoyens et des entreprises à travers leur RSE. Et surtout il s’est agi d’une activité trans-partisane. Il ne s’agit pas d’une activité politique mais les politiques de tous les bords, les citoyens, et les associations se sont mobilisées, et je voudrais vous rendre tous hommage. Et vous remercier. C’est ce que je cherchais en instituant cette journée nationale de la propreté », a dit M. Sall.



« Il s’agit maintenant de pérenniser cette activité, d’entretenir les endroits désencombrer, de les aménager et de faire en sorte que notre capitale, que notre pays soit un espace de vie propre, favorable à l’épanouissement des citoyens », a ajouté le chef de l’Etat.



Le lancement de l’opération de nettoiement, qui doit être menée le premier samedi de chaque mois dans le territoire national, a démarré à Mermoz, quartier où réside le chef de l’Etat à Dakar. Après avoir lancé l’opération, tout près de son domicile, le chef de l’Etat a visité plusieurs communes d’arrondissement de la capitale, de Mermoz à Dakar-Plateau en passant par les quartiers de Sicap, de Grand-Dakar, etc.



L’opération de nettoiement sera menée dans toutes les 14 régions du pays, sous la houlette de l’administration territoriale. Elle avait été annoncée en avril 2019 par Macky Sall, dans son discours d’investiture, un peu plus d’un mois après sa réélection, le 24 février.