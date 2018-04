Joyce Banda, l’ex-présidente du Malawi, va rentrer

Elle avait quitté le pays après des accusations de scandale financier, le plus grand que son pays a connu. Elle rentre pour réorganiser son parti avant la présidentielle de 2019, selon son porte-parole, Nowa Chimpeni.



Elle indique que Mme Banda a programmé son retour cette semaine. Son parti, le Parti démocratique progressiste (DPP) a connu plusieurs démissions depuis son exil en 2014. Le vice-président Uladi Mussa, a quitté la formation politique. Joyce Banda a vécu aux Etats-Unis, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni.

Plus grand scandale financier de l'histoire de Malawi



"Cashgate", le scandale financier pour lequel elle est poursuivie a éclaté en 2013. Il implique des membres du gouvernement qui ont détourné des millions de dollars des caisses de l'Etat. M. Banda a nié ces accusations d'abus de pouvoir et de blanchiment d'argent.



En 2017, la police malawite a délivré un mandat d'arrêt la concernant indiquant qu'il y avait des « preuves incroyables » de son implication dans l'affaire. Ce scandale a précipité sa défaite électorale en 2014.