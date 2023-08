Juan Branco sous contrôle judiciaire malgré huit lourdes charges comme Sonko

Pour rappel, l’avocat du leader de l’ex-parti Pastef est poursuivi quasiment pour les mêmes délits et crimes que Ousmane Sonko et ses acolytes en prison. En effet, il est poursuivi pour quatre infractions que sont: «l’attentat, prévu par l’article 72 du Code pénal, complot (article 73), diffusion de fausses nouvelles (article 255) et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves (article 80) », d’après Me Ciré Clédor Ly, un de ses avocats.



L’avocat franco-sénégalais qui a défié l’Etat du Sénégal en participant à la conférence de presse des avocats de Ousmane Sonko le 30 juillet dernier a été extrait de la prison de Rebeuss ce samedi pour une audition à la Sureté urbaine dans le cadre d’une nouvelle inculpation du procureur. Il s’agit, en effet, «d’outrage à magistrat, discrédit sur une décision juridictionnelle et outrage aux institutions judiciaires, entrée et séjour irréguliers au Sénégal».



Nonobstant ces huit lourdes charges, l’avocat n’a pas passé plus de 48h en prison. Il est libre mais il est instance d’expulsion du pays. Présentement, Juan Branco est entre les mains des éléments de la BIP qui vont le mettre sur le prochain vol vers Paris.