Judo - Open International de Yaoundé : le Sénégal décroche 6 médailles, dont 5 or

Le Sénégal a pris part le week-end écoulé à la 7e édition de l’Open de Yaoundé (Cameroun). Avec une forte délégation, les judokas sénégalais se sont bien illustrés en glanant 6 médailles, dont 5 en or.

Une semaine après avoir raflé presque tous les titres à l’Open international de Dakar, les Sénégalais ont fait une prouesse en terre camerounaise. Ils ont glané 6 médailles, dont 5 en or, rapporte le quotidien sportif Stades.



Le cadet Seydou Bacary Djimera (-55 kg) s’est offert la médaille la plus significative dans sa catégorie. Chez les juniors, Moussa Diop (-60kg) a également décroché l’or au détriment des autres concurrents africains.



Très attendus, Abderahmane Diao (-90 kg) et Mbagnick Ndiaye (+100 kg) ont aussi montré leur hégémonie sur le judo africain. Le triple champion d’Afrique Mbagnick Ndiaye semble inarrêtable depuis les derniers d’Afrique Championnats.



Chez les dames, Monica Sagna (+78 kg) a fermé la liste des Sénégalais dorés, avec sa médaille d’or dans sa catégorie, tandis que Léa Buet (-52 kg) a obtenu la médaille de bronze dans sa catégorie. Ce qui fait une moisson de 6 médailles. Une belle participation du Sénégal qui confirme sa bonne dynamique en cette fin d’année 2023.