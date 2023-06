Judo – Open international d’Abidjan : les « Lions » glanent 9 médailles

Après avoir glané neuf (9) médailles à l’Open d’Abidjan (Côte d’Ivoire), les « Lions » du judo sont attendus, le week-end, à Niamey (Niger) pour engranger le maximum de points pour les Jeux olympiques (JO) de Paris 2024.



Sur les 9 précieuses médailles décrochées en terre ivoirienne le week-end écoulé, les quatre (4) or ont été glanées par Mbagnick Ndiaye +100 kg), Ryan Dacosta (90 kg), Monica Sagna (+78 kg) et Khadija Sonko (+78 kg). Les trois (3) médailles d'argent ont été récoltées par Abderrahmane Diao (-90 kg), Diodio Sonko (-52 kg) et Georgette Sagna (+78 kg), rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Les deux (2) médailles de bronze ont été recueillies par Serigne Amsatou Gaye (-73 kg) et Libasse Ndiaye (-100 kg). En African Cup juniors, Libasse Ndiaye (-100 kg) a offert l'or au Sénégal et Diodio Sonho (-52 kg) l'argent.



Après la belle moisson de médailles à l'Open d'Abidjan, les « Lions » sont attendus le week-end (24-25 juin) à Niamey pour une confirmation.