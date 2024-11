Juge Dème : "Malgré les promesses de rupture, la justice de deux poids deux mesures continue de régner"

Les arrestations et les emprisonnements se multiplient depuis l’accession au pouvoir du tandem Diomaye-Sonko. Bougane Guèye Dany (président du mouvement Gueum Sa bop), Cheikh Yerim Seck (journaliste), Adama Gaye (journaliste), Moustapha Diakhaté, entre autres hommes d’opinion, ont eu des mêlés avec la justice pour différents délits dont la « diffusion de fausse nouvelle ». Une situation qui fait sortir Ibrahima Hamidou Dème de ses gongs. Le juge démissionnaire de la magistrature constate pour le dénoncer « que malgré les promesses de rupture, la justice de deux poids deux mesures continue de régner ».



« Les menaces sans équivoque du premier ministre Ousmane Sonko contre les magistrats qui font preuve de clémence à l’égard des opposants semblent porter leurs fruits. On constate en effet avec regret que malgré les promesses de rupture, la justice de deux poids deux mesures continue de régner », a écrit l’ancien juge sur X (ancienne Twitter).



Il a regretté le silence de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) sur cette situation.« Mais, ce qui est plus préoccupant, c’est le silence assourdissant observé par l’Union des Magistrats Sénégalais(UMS) malgré les multiples atteintes à l’indépendance de la justice depuis quelques mois », a-t-il pesté.



Selon M. Dème, « il est impératif de redorer l’image de la justice et des magistrats pour que les justiciables retrouvent la confiance en leur justice ».



Mieux, il se dit convaincu qu'il faut une justice indépendante et impartiale . « Je demeure en effet convaincu que la justice ne pourrait jouer son rôle de pouvoir constitutionnel régulateur de la société et gardien des libertés individuelles si elle continue de faillir à sa mission fondamentale d’une justice indépendante et impartiale », a-t-il conclu.