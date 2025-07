Justice: Après une rencontre sans avancée avec le ministre, l’Entente SYTJUST–UNTJ maintient son mot d’ordre de grève

L’Entente SYTJUST–UNTJ appelle l’ensemble des travailleurs de la justice à observer une grève de 48 heures, les jeudi 3 et vendredi 4 juillet 2025. Cette décision fait suite à une rencontre tenue le 1er juillet avec le ministre de la Fonction publique, en présence du président du Haut Conseil du Dialogue Social. Aucun accord n’ayant été trouvé, les syndicats dénoncent l’absence de propositions concrètes de la part du gouvernement.



« La partie gouvernementale, de qui des solutions sont attendues, n’a apporté aucune proposition concrète allant dans le sens de mettre fin à la situation d’injustice que vivent les travailleurs de la justice depuis quelques années », déplore l’Entente dans son communiqué.



Les syndicats accusent également les services du ministère de la Fonction publique de bloquer tout progrès en s’appuyant sur une « lecture erronée des textes », ce qui, selon eux, « annihile la volonté affirmée des syndicats à dépasser cette situation ».



Face à ce qu’elle qualifie d’« énième affront », l’Entente appelle les agents de toutes les juridictions et services concernés à rester « mobilisés et résilients pour défendre leur honneur ».



Tout en réaffirmant son attachement au dialogue social, l’Entente SYTJUST–UNTJ insiste sur la nécessité d’un échange « sincère autour de solutions concrètes pour l’apaisement du climat social dans le secteur public de la justice ».