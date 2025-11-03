Justice : Cheikh Oumar Diagne porte plainte contre Azoura Fall

L’ancien directeur des Moyens généraux de la présidence de la République, Cheikh Oumar Diagne, également secrétaire général du Rassemblement pour la vérité/And ci Dëgg, a saisi la justice contre Assane Guèye, alias Azoura Fall, militant du parti Pastef. Selon des informations exclusives de Seneweb, le professeur a déposé une plainte pour injures auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar.



Azoura est accusé d’avoir tenu des propos injurieux à l’encontre du plaignant. Le parquet a confié l’enquête à la brigade de recherches de Faidherbe, chargée d’entendre les deux parties dans le cadre de la procédure, rapporte Seneweb.



Ainsi, Cheikh Oumar Diagne est convoqué par les enquêteurs de la BR de Faidherbe ce mardi 4 novembre 2025 à 10 heures pour être entendu.