Justice : Un accord a été trouvé pour mettre fin à la grève du Sytjust

Le Syndicat des travailleurs de la Justice (Sytjust) a finalement accepté l'accord négocié avec le Garde des sceaux, ministre de la Justice, mettant ainsi fin à plus de trois mois de grève.



Me Malick Sall et les camarades de Aya Boun Malick Diop sont parvenus à un accord, grâce à la médiation de bonnes volontés, notamment Madiambal Diagne.



Les deux parties se sont entendues sur certains points, a appris Dakaractu de sources concordantes. Pour rappel, le syndicat avait observé une trêve de 96 heures depuis jeudi dernier pour « continuer les discussions entamées avec le ministre de la Justice ».