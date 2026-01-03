CAN 2025 : place aux huitièmes, le Sénégal défie le Soudan pour une place en quart

Les huitièmes de finale de la CAN 2025 débutent ce samedi 3 janvier 2026 avec l’affiche Sénégal–Soudan, programmée à 16h00 GMT. Leaders de leur groupe, les « Lions » entrent dans la phase à élimination directe face à une équipe soudanaise qui joue sa chance sans complexe.



Le Sénégal a globalement tenu son rang lors de la phase de groupes. Premiers du groupe D, les hommes de Pape Thiaw ont signé deux larges victoires face au Bénin (3-0) et au Botswana (3-0), avant de concéder le nul contre la RD Congo (1-1). Désormais, l’enjeu sera d’assumer pleinement leur statut de favori tout en évitant le piège de la sous-estimation pour assurer une place en quart de finale.



Les « Lions » devront également se souvenir de leur récente double confrontation avec le Soudan lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Après un match nul vierge à l’aller (0-0), le Sénégal s’était imposé 2-0 au retour au stade Abdoulaye Wade, en septembre 2025.



Véritable surprise de ces huitièmes de finale, le Soudan s’est qualifié en terminant troisième du groupe E, grâce à une unique victoire face à la Guinée équatoriale. Particularité notable, les « Crocodiles du Nil » entament cette phase finale sans avoir inscrit le moindre but par l’un de leurs joueurs lors de la phase de groupes, leur seul but provenant d’un contre son camp.



Animés par un esprit de revanche après avoir été privés de qualification mondiale par le Sénégal, les « Crocodiles du Nil » entendent jouer grandement leur chance. Face à l’une des équipes les plus solides de la compétition, ils n’ont toutefois pas l’intention de se présenter en victimes.