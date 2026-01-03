Pikine-Guédiawaye : le parquet requiert un an de prison contre Cheikh Ndiaye, pour apologie de crime

Le parquet de Pikine-Guédiawaye (banlieue dakaroise) a requis un an de prison ferme contre Cheikh Ndiaye, un carreleur de 46 ans jugé en flagrant délit, selon «Libération», dans son édition de ce samedi. Malgré ses excuses publiques, il est reproché au prévenu d’avoir tenu des propos incitant à un crime ou délit et de diffusion de contenus contraires aux bonnes mœurs.



A l’origine de cette affaire, dans une vidéo, Cheikh Ndiaye, couteau à la main et sur le corps, proférait des menaces et insultes jugées «graves» par les autorités judiciaires. Interpellé, il a reconnu les faits, présenté des excuses. Pour sa défense, il a cependant prétendu que la vidéo incriminée daterait de 5 ou 6 mois, dans un contexte où il aurait reçu des menaces de mort après des déclarations sur des étrangers vivant au Sénégal.



Le délibéré est attendu ce 5 janvier 2026. En attendant, le prévenu a été maintenu en détention.