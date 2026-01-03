Affaire Madiambal: Mohamed Diagne et Mabintou Diaby édifiés lundi sur leur demande de libération provisoire

L’affaire Madiambal Diagne, connue comme un dossier de présumé détournement de deniers publics impliquant le journaliste et homme d’affaires ainsi que ses proches, continue de meubler l’actualité de la justice sénégalaise.



Selon le quotidien «Libération», dans l’édition de ce samedi, la chambre d’accusation financière se penchera le lundi 05 janvier 2026 sur les demandes de libération provisoire de Mohamed Diagne et de Mabintou Diaby, respectivement fils et épouse du principal suspect du dossier, Madiambal Diagne.



Pour rappel, Mohammed Diagne et Mabintou Diaby ont été placés sous mandat de dépôt pour plusieurs chefs d’accusation dont «association de malfaiteurs, escroquerie et blanchiment de capitaux». Les avocats de cette dernière, internée au Pavillon spécial pour des raisons de santé, avaient vu toutes leurs demandes de liberté provisoire rejetées.