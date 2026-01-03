Université Amadou Mahtar Mbow : le SAES «décrète une grève illimitée, avec effet immédiat»

La coordination du Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur (SAES) de l’Université Amadou Mahtar Mbow a décrété hier, vendredi, «un mot d’ordre de grève illimité, avec effet immédiat», dans un communiqué rendu public ce samedi 03 janvier 2026.
Selon le SAES, cette grève se justifie par «le retard inadmissible dans le paiement des salaires du personnel du campus social», en «cette période chargée de fête de fin d’année».
Les syndicalistes préviennent, par ailleurs, que leur action est maintenue «jusqu’au paiement effectif des salaires».
