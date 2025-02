Justice internationale: deux conseillères africaines nommées au bureau du procureur de la CPI

La nomination des deux juristes africaines intervient dans un contexte tendu et alors que le procureur Karim Khan est, depuis fin janvier 2025, sous sanctions des Etats-Unis qui s’opposent au mandat d’arrêt contre Benyamin Netanyahu.



Les deux juristes africaines rejoignent donc le réseau des conseillers spéciaux. Ces nominations portent à quatre le nombre d’Africains sur un total de 16 conseillers. Y figure déjà Mohamed Othman, président de la mission d’enquête de l’ONU sur le Soudan, et Adama Dieng, ancien monsieur « génocide » de l’ONU, maintenant à l’Union africaine.



Réunion en juillet 2025

La juge Sanji Monageng est, depuis 2022, haut-commissaire du Botswana en Afrique du Sud. Auparavant et pendant neuf ans, elle était juge à la CPI. La juriste Evelyn Ankumah est la fondatrice d’Africa Legal Aid, un think tank sur la justice internationale qui plaide notamment pour une révision du crime d’« agression », car les textes actuels de la Cour ne permettent pas d’en poursuivre concrètement les auteurs.



Une question que l’Assemblée des 125 États membres de la Cour doit trancher lors d’une réunion prévue en juillet 2025 à New York.