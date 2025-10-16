Justice : le rappeur Booba en garde à vue après une plainte pour harcèlement déposée par Gims

Le rappeur Booba, de son vrai nom Elie Yaffa, est en garde à vue à Paris depuis mercredi dans le cadre d'une enquête pour harcèlement moral et cyberharcèlement, faisant suite à une plainte déposée par son homologue Gims et l'ex-compagne de celui-ci, "Demdem", a appris ''Lefigaro'' de source proche du dossier ce jeudi.



​Cette mesure, qui peut durer 48 heures, vise à interroger le rappeur de 48 ans sur les accusations portées par Gims, 39 ans, et Demdem, 38 ans, dans une plainte déposée en août 2024. Le rappeur, qui a récemment donné trois concerts à Paris.



​Lors du dépôt de leur plainte, Gims et Demdem avaient dénoncé une situation d'« effroyable de cyberharcèlement », accusant Booba de s'en prendre à eux « depuis six ans », avec l'appui d'un « nombre absolument impressionnant de ses admirateurs ».



​La plainte s'appuie sur des publications sur les réseaux sociaux, évoquant notamment des attaques contre le physique de Gims, avec la diffusion de photos de lui sans ses lunettes qu'il porte habituellement. Un message dans lequel Booba aurait notamment écrit : « Tu ressembles (sic) à une croquette pour chat sale sorcier » est également mentionné.



​Le morceau récent de Booba, « Dolce Camara », co-chanté avec SDM, est considéré par la plainte comme le « point culminant » du harcèlement, notamment en raison des paroles visant Demdem : « On les aime fraîches, bien michtos (un dérivé argotique de michetonneuse désignant une femme attirée par l'argent, NDLR), qui savent accueillir comme Demdem ». Booba aurait justifié le succès de ce morceau par des « insultes » de Gims envers sa propre fille.

​

​Le rappeur, figure majeure du hip-hop français depuis les années 1990, est par ailleurs connu pour sa "croisade" contre les influenceurs, qu'il surnomme "influvoleurs", et leurs pratiques commerciales. Magali Berdah, fondatrice de Shauna Events, a été l'une de ses principales cibles.



​Déjà mis en examen le 2 octobre 2023 pour harcèlement moral en ligne aggravé à l’encontre de Magali Berdah, Booba sera en outre jugé le 3 décembre pour injure raciste contre une journaliste et un essayiste, ainsi que pour cyberharcèlement aggravé visant la première.



​Sollicités, les avocats de Booba, Mes Marie Roumiantseva et Gilles Vercken, ainsi que Me David-Olivier Kaminski, avocat de Gims et Demdem, n'ont pas souhaité commenter l'affaire en l'état.